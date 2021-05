O Arouca venceu em Mafra no sábado (0-1), garantindo o oitavo triunfo consecutivo da II Liga e o segundo lugar na tabela classificativa, à condição, com dois pontos de vantagem sobre o Vizela, que joga apenas este domingo.

Os adeptos do Arouca estão eufóricos com a campanha da equipa na luta pela subida de divisão e prepararam uma grande receção aos jogadores, no regresso à cidade, com direito a fogo de artifício e cânticos de incentivo.