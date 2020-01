Depois do ultimato lançado pelo clube, em comunicado, a SAD do Cova da Piedade anunciou, nesta sexta-feira, que fez o pagamento da mensalidade do protocolo existente, garantindo assim a realização do jogo de domingo com o Nacional, para a 17.ª jornada da II Liga.

O clube exigia o pagamento até às 16 horas desta sexta-feira, e ameaçava não preparar o recinto.

A SAD não pagava por reclamar falta de manutenção do campo, mas decidiu saldar a dívida, embora reiterando o entendimento de que não estava obrigado a tal.

Neste comunicado, a SAD realça que a Liga informou que a não realizou do encontro implicaria a abertura de um processo disciplinar, com possível perda de pontos.