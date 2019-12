O Casa Pia comunicou nesta terça-feira que Rui Duarte vai abandonar o comando técnico do clube, numa altura em que os «gansos» ocupam o penúltimo lugar na tabela classificativa da II Liga, com sete pontos conquistados em 13 jornadas.



«O treinador Rui Duarte solicitou na manhã de hoje uma reunião com o Presidente do Casa Pia Atlético Clube – Futebol SDUQ, Vítor Seabra Franco, e com o Diretor Desportivo, Paulo Grencho, durante a qual apresentou o seu pedido de demissão», explica o clube, garantindo que os dirigentes procuram «demover Rui Duarte da sua intenção de se demitir.»



«O treinador manteve a decisão, tendo as duas partes chegado a acordo para a rescisão do contrato da equipa técnica», conclui o Casa Pia.