O Cova da Piedade justificou o atraso na demonstração de cumprimento salarial com o novo coronavírus.

Em declarações à Lusa, o clube da II Liga afirmou que esta demora foi causada pela «dificuldade de obtenção de toda a documentação necessária» face à pandemia do Covid-19.

Além do clube de Almada, as SAD de Boavista, Desportivo das Aves, Vilafranquense, Académica e Leixões foram notificadas para apresentar, num prazo de 15 dias, a demonstração do pagamento de salários aos jogadores imposta pelo Regulamento de Competições da Liga.