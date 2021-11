O Trofense anunciou esta sexta-feira a saída de Rui Duarte, treinador que levou a equipa à conquista do Campeonato de Portugal. A formação nortenha ocupa atualmente o 14.º lugar na tabela classificativa da II Liga.



«O Trofense agradece a forma dedicada e empenhada que o treinador sempre teve ao serviço do clube, assim como a postura tida neste momento de cessação do vínculo contratual. Pelo trabalho e postura, o agradecimento extensivo aos adjuntos de Rui Duarte que acompanham o treinador na saída do clube», tal como o ‘team-manager’ Hélder Sousa, pode ler-se na nota oficial do Trofense.