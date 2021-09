Costinha já não é treinador do Nacional, informou o clube madeirense.



«Na sequência da reunião hoje mantida entre o técnico e Administração da SAD, ficou decidido que Costinha está de saída do comando técnico do CD Nacional. O CD Nacional agradece ao técnico toda a sua dedicação e profissionalismo, desejando-lhes os maiores sucessos profissionais e pessoais», lê-se no comunicado.



O técnico de 46 anos abriu a época com o afastamento da Taça da Liga e deixa o emblema insular na 12.ª posição da II Liga com sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate em seis jornadas.



Esta foi a segunda passagem de Costinha pelo Nacional depois de ter sido o treinador nas épocas 2017/18 e 2018/19. O treinador conta ainda no currículo com experiências no Beira-Mar e no Paços de Ferreira.



O Nacional vai ter assim o terceiro treinador na presente temporada, visto que Costinha já tinha sucedido a Sérgio Vieira que deixou o clube por motivos pessoais.