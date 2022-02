Morato será titular na receção da equipa B do Benfica ao Farense, nesta segunda-feira.

O defesa-central brasileiro, que não joga desde a final da Taça da Liga (29 de janeiro), fará dupla no eixo defensivo com Tomás Araújo, outro dos jogadores que também pertence aos quadros da equipa principal do Benfica.

Morato tem sido o terceiro defesa-central na hierarquia dos encarnados, atrás de Nicolás Otamendi e Jan Vertonghen. Recorde-se que Otamendi vai falhar o próximo jogo do Benfica para a Liga por castigo, sendo possível que o jogador brasileiro seja chamado à titularidade da equipa A no jogo com o V. Guimarães. Antes disso, porém, o Benfica defronta o Ajax para a 1.ª mão dos oitavos de final da Champions, na quarta-feira.

Além de Morato e Tomás Araújo, Henrique Araújo - também ele já lançado na equipa principal das águias - e Svilar também são escolhas iniciais de António Oliveira.

Onze inicial do Benfica: Svilar, Fábio Baptista, Tomás Araújo, Morato, Sandro Cruz, Cher Ndour, Rafael Brito, Martim Neto, Henrique Pereira, Tiago Gouveia e Henrique Araújo.