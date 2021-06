O Varzim, que vai disputar a II Liga, começou nesta segunda-feira a preparar a temporada 2021/22.

O dia foi reservado a exames médicos e algum contacto com a bola, feito à porta fechada. Os responsáveis do emblema poveiro não permitiram que esta sessão de abertura da pré-época varzinista fosse aberta aos sócios, adeptos ou comunicação social, nem prestaram informações sobre os atletas que marcaram presença no arranque dos trabalhos.

Até ao momento, o Varzim, que continua a ser orientado pelo treinador António Barbosa, apresentou como reforços para a nova temporada o guarda-redes Tiago Pereira, ex-Braga, o defesa João Reis e os médios Luís Silva e Zé Tiago, todos ex-Desp. Chaves, e ainda o avançado Tavinho, ex-Vizela. André Micael, Tiago Cerveira e Nuno Valente renovaram e Tiago Torres Torres, Zé Carlos e Nathan Sheye subiram ao plantel principal. Nélson Agra, Rui Coentrão, Rui Moreira, André Vieira, Boubakary Diarra, Nego Tembeng, Patrick Fernandes e Sodiq Fatai deixaram o clube.

Os «lobos do mar», que na época passada estiveram na luta pela manutenção na II Liga até à última jornada, terminaram o campeonato no 15º lugar, com 33 pontos.

O primeiro jogo oficial do emblema poveiro está previsto para 25 de julho, a contar para a Taça da Liga.