Quando Kiko Bondoso, uma das revelações da II Liga, fez o quarto golo do Vizela aos 80 minutos, o abraço coletivo da equipa foi sinónimo de que o grande objetivo já não escapava.

O Vizela venceu o Vilafranquense por 5-2 na 34.ª e última jornada da II Liga e garantiu a subida à I Liga este sábado, voltando ao principal escalão do futebol português 36 anos depois da sua primeira e única presença, em 1984/1985.

A equipa de Álvaro Pacheco sobe pelo segundo ano consecutivo (em 2020 chegou do Campeonato de Portugal), reforça o contingente nortenho na I Liga e acompanha o campeão Estoril. Já o Arouca, que até venceu o Desportivo de Chaves, por 3-1, vai disputar o play-off com o Rio Ave. A Académica, a quem assim nem a vitória chegava, também ganhou, em Matosinhos (1-2) e vai jogar a II Liga na próxima época.

Em Vizela, onde os corações palpitavam a valer, o jogo começou bem para os da casa, com Diogo Ribeiro a fazer o 1-0 aos dois minutos. Contudo, o Vilafranquense empatou de penálti por Evandro Brandão, ao minuto 16.

A equipa da casa, que por minutos perdeu virtualmente o segundo lugar para o Arouca por duas ocasiões esta tarde, voltou para a frente aos 28 minutos, com o 2-1 de Raphael Guzzo, que se manteve até aos instantes iniciais da segunda parte: Evandro Brandão, novamente de penálti, assinou o 2-2 aos 49 minutos e arregaçou as mangas da equipa visitante na luta pela permanência (que acabou por não conseguir).

Mas a alma vizelense imperou de novo quando Raphael Guzzo bisou para o 3-2 aos 59 minutos. O Vizela soube depois estar em vantagem, sentenciou por Kiko Bondoso e acabou em beleza no segundo de cinco minutos de compensação, com o 5-2 final de Tavinho.

Depois da derrota com o Arouca, à oitava jornada, a 1 de novembro de 2020, o Vizela não mais perdeu no campeonato. São 26 jogos consecutivos sem perder, um recorde para um recém-promovido na II Liga. E uma subida que promete ser festejada noite dentro. Mas há mais: Cassiano (16 golos) foi o melhor marcador e o Vizela, com 59 golos marcados, acabou com o melhor ataque da II Liga. No final, 66 pontos e o segundo lugar, para 65 do Arouca e 62 da Académica.

Os foguetes já estalaram no ar em redor do estádio. O Vizela está na I Liga.

Arouca com o Rio Ave pelo caminho

No Municipal de Arouca, André Silva (14m) e Pité (55m e 74m) fizeram os golos do triunfo da equipa de Armando Evangelista, que assim garantiu o terceiro lugar e vai jogar o play-off com o Rio Ave, o 16.º classificado da I Liga. Juninho fez o único golo dos transmontanos (42m).

A equipa arouquense, que esteve na I Liga quatro temporadas, entre 2013 e 2017, vai procurar, contra a equipa de Vila do Conde, a sua quinta presença no principal escalão do futebol português.

A Académica, que precisava de uma derrota do Arouca e de vencer, fez a sua parte, mas não foi além do quarto lugar. André Lacximicant deu vantagem ao Leixões (30m), mas os homens de Coimbra deram a volta, por Mayambela (50m) e Fábio Vianna (89). A vantagem surgiu já com dez, uma vez que Guima foi expulso por acumulação de amarelos, aos 52 minutos.