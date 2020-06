A Oliveirense chegou a acordo para a renovação de contrato por mais uma época com o treinador Pedro Miguel, na que vai ser a sua quinta temporada ao serviço do clube.

O clube de Oliveira de Azeméis foi 10.º classificado na última edição da segunda liga que terminou abruptamente, resultado da pandemia.

«Vencer cada jogo, ser competitivo, valorizar o plantel e os seus jogadores são as nossas metas. Numa lógica empresarial, queremos vender jogadores e com isso, a SAD ter o seu retorno financeiro”, afirmou o técnico ao site oficial do clube.

O presidente, Horácio Bastos, mostrou-se satisfeito com a «capacidade de trabalhar bem as equipas» e ainda pelo conhecimento que o técnico tem do campeonato.

Segundo o proprietário da sociedade que detém a Oliveirense, na próxima época «a ambição é diferende de épocas anteriores». Akihiro Kin assume que «gostaria de alcançar um grande sucesso conjunto. Estou muito andioso por isso.»