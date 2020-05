O Cova da Piedade deu entrada, na sexta-feira, no Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com o recurso contra a despromoção do clube ao Campeonato de Portugal (CP).

O advogado da SAD do emblema de Almada confirmou, à agência Lusa, que o documento tem efeitos suspensivos sobre a decisão da direção da Liga, que a 5 de maio aprovou a despromoção do Cova da Piedade e do Casa Pia, penúltimo e último classificados da II Liga no momento da interrupção do campeonato.

Caso o CJ da FPF indefira o recurso, o Cova da Piedade deve avançar para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

A SAD do Cova da Piedade já tinha avançado que ia impugnar a descida da II Liga ao CP, sendo que as decisões do fim da prova também indicaram Nacional e Farense para subir à I Liga.