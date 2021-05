A SAD do Leixões anunciou este domingo que chegou a acordo para rescindir os contratos com os jogadores Brendon, Rücker e Tabuaço.

«Ao Brendon, Rücker e Tabuaço, agradecemos todo o profissionalismo e dedicação com que representaram o nosso clube», escreveu o clube numa curta nota em que dá conta do acordo entre as partes.