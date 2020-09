Daúto Faquirá já não é treinador do Sporting da Covilhã, informou o clube da II Liga.



O técnico de 54 anos deixa os serranos após três derrotas seguidas nas três primeiras jornadas da Liga e no último lugar da tabela classificativa.



Daúto Faquirá, que chegou à formação serrana no final de dezembro, para render Ricardo Soares, fez na última temporada 11 jogos no comando do Sporting da Covilhã, mas depois de ter somado dois empates e duas vitórias nas primeiras quatro partidas no banco, registou um saldo de três empates, três vitórias e cinco derrotas no final da época, que terminou prematuramente devido à pandemia.