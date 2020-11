O jogo entre o Leixões e a Oliveirense, da décima jornada da II Liga, foi adiado devido «aos vários casos de covid-19 nas estruturas dos dois clubes», informou o emblema de Oliveira de Azeméis.



Na passada terça-feira a Oliveirense anunciou que sete futebolistas testaram positivo para o novo coronavírus, bem como quatro elementos do staff de apoio, estando todos assintomáticos e em isolamento.



Assim, o encontro previsto para este sábado, no Estádio do Mar, foi vai jogar-se a 9 de dezembro, às 18h00.