Findada a época, o Desportivo de Chaves decidiu substituir o relvado do estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.



A SAD flaviense decidiu trocar o tapete verde do recinto por outro com maior estabilidade e resistência, tanto ao frio como ao calor, e que não crie buracos. Espera-se que a substituição do relvado esteja concluída dentro de 15 dias.



Veja as imagens na galeria associada ao artigo e no vídeo que se segue: