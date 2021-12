O Rio Ave, da II Liga, tem um surto de covid-19 no plantel principal, com mais de dezena de pessoas infetadas, confirmou à Agência Lusa fonte do clube vila-condense.

Os casos começaram a ser detetados ainda antes do Natal e, além de nove jogadores que testaram positivo, também elementos da equipa técnica, incluindo o treinador principal Luís Freire, e outros membros do staff, estão infetados.

Perante esta situação, está em risco a realização do jogo frente ao Sporting de Covilhã, da 16.ª jornada da II Liga, que está agendado para sexta-feira, em Vila do Conde.