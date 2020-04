As associações de futebol de Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém disponibilizam-se a receber os jogos em falta para o término da I e II liga, dada a «qualidade das infraestruturas desportivas e a proximidade» entre elas, anunciaram, esta terça-feira, num comunicado conjunto.

«Tendo em atenção a qualidade das infraestruturas desportivas, a boa capacidade hoteleira, das unidades de saúde e da rede viária, bem como a proximidade entre Aveiro, Coimbra, Leiria e Santarém, propõe e disponibilizam toda a colaboração necessária de forma a que as jornadas a realizar das referidas competições tenham como ponto nevrálgico estas quatro regiões, pois, entre outras, a maior dimensão dos recintos desportivos permite que estejam perfeitamente enquadrados na ótica do distanciamento social que teremos de continuar a cumprir», lê-se no comunicado.

Tanto a I como a II Liga pararam na 24.ª jornada e estão, para já, sem data de regresso.

O primeiro-ministro português, António Costa, recebe, nesta terça-feira, em São Bento, pelas 18 horas, os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), da Liga, do Sporting, FC Porto e Benfica para avaliar as condições de um eventual regresso do futebol num cenário de pandemia da covid-19.