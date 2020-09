O futebolista do Desportivo de Chaves, João Reis, recuperou da infeção por covid-19 e está de volta aos treinos na equipa flaviense da II Liga, que continua com um jogador infetado.

Fonte ligada ao processo adiantou à agência Lusa a recuperação do lateral de 28 anos, ex-Tondela, que reiniciou os trabalhos com o resto do grupo esta terça-feira.

A 16 de setembro, o clube azul-grená tinha dado conta do teste positivo de João Reis.

No total, o Desportivo de Chaves já registou sete casos de covid-19 desde o início da época 2020/2021.