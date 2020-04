Os clubes da II Liga ainda não foram informados sobre o final da competição, embora esse seja o cenário em cima da mesa, na sequência das declarações do primeiro-ministro António Costa nesta quinta-feira. Horário Bastos, presidente da UD Oliveirense, contesta esta provável decisão.



Em nota de imprensa, o responsável do clube que ocupa atualmente o 11.º lugar na tabela classificativa da II Liga não se conforma com o cenário apresentado:



«Há dois pesos e duas medidas para o futebol profissional em Portugal. O cenário impossível está confirmado porque regressa a Liga NOS e, apesar do tema não ter sido abordado, não nos parece que regresse a 2ª Liga. Mais, o Plano de Desconfinamento aprovado em Conselho de Ministros ignora a 2ª Liga. Estamos a ser marginalizados.

Somos futebol profissional e cumprimos os requisitos para competir da mesma forma que o fazem os clubes da 1ª Liga. Não será contraditório este Plano de Desconfinamento? Seguramente não é coerente. Há um regime de exceção para a 1ª Liga e para a Taça de Portugal. Ou paramos todos ou jogamos todos.

Não queremos uma competição no relvado e outra na secretaria. Pedimos igualdade e respeito pelos clubes, atletas, treinadores e sociedades desportivas. Queremos saber quem paga as despesas das sociedades desportivas da 2ª Liga impedidas de ter receitas ao contrário das da 1ª Liga.



A nossa indignação ganha solidez quando no mesmo dia, em Espanha, começaram a fazer testes aos elementos dos clubes da Primeira e Segunda Liga para que ambas as provas voltem à ação. Está na hora de dignificarmos o futebol. Ou nos unimos hoje ou amanhã pode ser tarde. Não nos vão silenciar.»