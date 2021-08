Jorge Costa deixou o comando técnico do Farense, anunciou esta noite o clube algarvio.

«A SC Farense Algarve Futebol SAD comunica que chegou a acordo com o treinador Jorge Costa para terminar a relação contratual. Recordando, o momento difícil em que assumiu a equipa profissional aquando da sua chegada, louva-se o seu carácter e dedicação. A instituição Sporting Clube Farense agradece profundamente ao treinador Jorge Costa, fazendo votos de muitos e futuros sucessos desportivos e pessoais», pode ler-se no comunicado.

O Farense é neste momento 16.º e antepenúltimo classificado da II Liga, com apenas um ponto conquistado em quatro jornadas.

Termina assim uma ligação que durou quase sete meses. O antigo central, notabilizado pela carreira no FC Porto, assumiu o comando do emblema de Faro no início de fevereiro, tendo sucedido a Sérgio Vieira. Não conseguiu manter o clube na I Liga e os resultados no início de 2021/2022 não foram os melhores: na II Liga, derrotas por 3-1 ante Leixões e Estrela da Amadora, 1-0 ante o Feirense e empate 1-1 ante o Rio Ave. Na Taça da Liga, a equipa caiu na segunda eliminatória, ante o Santa Clara, no desempate por penáltis.