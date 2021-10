O Rio Ave anunciou este sábado de manhã a renovação de contrato de Costinha até 2026. O lateral português de 21 anos está no clube desde 2017 e tem estado em destaque na presente temporada.



Costinha já disputou 13 jogos pelo Rio Ave na época 2021/22, com o impressionante registo de três golos e duas assistências.



Jovem internacional português, Costinha quer ajudar a equipa de Vila do Conde a garantir o regresso ao escalão principal do futebol português.