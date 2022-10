O Académico de Viseu empatou esta quarta-feira na receção ao Leixões, por 2-2, na 9.ª jornada da II Liga.

A equipa da casa colocou-se na frente do marcador logo aos quatro minutos por intermédio de André Clóvis. Reduzidos a dez unidades desde do minuto 21, após a expulsão de Nduwarugira, os viseenses dilataram a vantagem aos três minutos do segundo tempo, com Clóvis a bisar no encontro.

Aos 78 minutos, Calasan apontou o primeiro golo da formação de Matosinhos, dando alento para alcançar o empate. E foi isso que aconteceu, aos 89 minutos, Miguel Ângelo fez o golo da igualdade e estabeleceu o resultado final

O Ac. Viseu ocupa a 11.ª posição com dez pontos, já o Leixões está um lugar acima com o mesmo número de pontos.

No outro jogo da 9.ª ronda, FC Porto e Penafiel empataram num jogo que não teve golos, numa partida em que os dragões tiveram mais oportunidades, a sorte não sorriu a nenhuma das equipas.

Com este resultado, o FC Porto B está provisoriamente na terceira posição com 15 pontos conquistados, por outro lado o Penafiel está em 6.º lugar com 14.