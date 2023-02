O Académico de Viseu recebeu e venceu o Farense por 2-0, na tarde deste domingo, no Estádio do Fontelo, no jogo grande da 20.ª jornada da II Liga portuguesa.

A equipa comandada por Jorge Costa chegou à vantagem em cima do intervalo, num remate frontal de Famana Quizera, aos 45 minutos, após passe de Gautier Ott.

O mesmo Gautier Ott serviu Yuri Araújo para o 2-0 final, aos 77 minutos, com um cruzamento do lado esquerdo concluído na área, numa altura em que a equipa da casa já jogava reduzida a dez, por expulsão de Jonathan Toro (67m), por acumulação de amarelos.

Um desfecho amargo na estreia do treinador José Mota no Farense, equipa que desce ao terceiro lugar, mantendo os 35 pontos, por troca com o Estrela, que no sábado venceu o Benfica B e é agora vice-líder confirmado ao final da jornada, com 37 pontos.

Já o Académico de Viseu consolida o quarto lugar, agora com 34 pontos, a um dos algarvios e a três do emblema tricolor. O líder é o Moreirense, com 46 pontos.

Este domingo, a UD Oliveirense venceu o FC Porto B ao final da manhã.