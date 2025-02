Em Viseu, em novo encontro da 21.ª jornada da II Liga, Académico e Alverca empataram a dois golos. No arranque da tarde deste domingo, o marcador foi inaugurado pelo defesa Nikolaos Michelis, aos 10 minutos.

Numa primeira parte de notável eficácia, o Alverca marcou no único remate enquadrado com a baliza. Por isso, aos 19m, Brenner repôs a igualdade.

De parada e resposta, André Almeida fixou o 2-1 que prevaleceu até ao intervalo. Estavam decorridos 26 minutos quando outro defesa do Ac. Viseu protagonizou a festa dos “Viriatos”.

Antes da pausa, o ponta de lança Diogo Almeida viu dois cartões amarelos no espaço de seis minutos. Primeiro por um puxão, depois num lance que despertou a fúria dos anfitriões.

Por isso, além do avançado, também o defesa Henrique Gomes – suplente – viu o cartão vermelho, por protestos.

Entre trocas, o Alverca fez o derradeiro golo aos 67 minutos, pelo médio Eduardo Ageu.

Tal igualdade mantém o Alverca no 4.º posto, com 35 pontos, em igualdade com o Benfica B (3.º). Por isso, os ribatejanos ocupam o lugar de play-off. Segue-se a receção ao Marítimo (14.º), na tarde de domingo (15h30).

Por sua vez, o Ac. Viseu segue no 7.º lugar, com 30 pontos, igualado pelo Feirense (8.º). Na próxima ronda há visita à União de Leiria (10.ª), na tarde de 17 de janeiro (18h).

De notar que – excluindo o Torreense (6.º), que ainda não disputou esta jornada – nenhuma equipa no top-7 venceu nesta ronda. Por isso, há dez pontos a separar o 15.º do 3.º classificado.