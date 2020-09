A Liga Portuguesa de Futebol Profissional comunicou que o Académico Viseu-Académica, previsto para este sábado de manhã (11h), foi suspenso.

De acordo com a nota oficial, esta medida surge «por determinação da ACES (ndr. Agrupamento de Centros de Saúde) Dão Lafões, em articulação com a DGS, depois de informado o departamento médico do Académico de Viseu».

«Esta decisão foi tomada após determinação dada pelo médico José Mota Faria, responsável da Autoridade de Saúde local, tendo em conta os três casos positivos de COVID-19 que existem no Ac. Viseu», acrescenta ainda o comunicado, que justifica ainda a decisão com a «situação epidemiológica do concelho de Viseu, onde se regista uma transmissão comunitária ativa».

Esta sexta-feira também não se realizou o Feirense-Desp. Chaves, da ronda inaugural da II Liga, devido a quatro casos de covid-19 no emblema flavienses, e após determinação do delegado de saúde local.

Neste comunicado a Liga confirma também confirma que, «dada a urgência da situação», agendou para este sábado uma reunião com os médicos dos clubes profissionais para uma reunião extraordinária, conforme já tinha sido adiantado pelo Maisfutebol.

Para além disso haverá uma reunião com o secretário de estado da Saúde, António Lacerda Sales, na próxima segunda-feira (15h).

[artigo atualizado]