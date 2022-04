A Câmara Municipal tem intenção de rever o contrato de concessão do Estádio Cidade de Coimbra com a Académica para potenciar que seja utilizado noutras provas desportivas ou eventos culturais, após a descida do clube à Liga 3.

«Temos vindo a falar com os responsáveis, não só pela fase negra [que o clube passa], mas também por questões que têm que ser reajustadas nomeadamente o contrato de concessão do Estádio Municipal», afirmou o vereador do desporto, Carlos Lopes, esta segunda-feira, citado pela agência Lusa.

O responsável por esta pasta referiu que a discussão da renovação da cedência do estádio só seria feita em 2024, de acordo com o contrato, mas surgiu «um entendimento de ambas as partes de haver necessidade, não só pela situação atual, mas por aquilo que representa a infraestrutura, de se sentarem para pensar já nisso».

O objetivo é agilizar processos e acertar um novo acordo que entre em vigor na próxima época desportiva e permita potenciar a infraestrutura.

Carlos Lopes recusou responder se o estádio passará para a posse do município, apontando que os reajustamentos apenas serão feitos após as eleições na Académica, marcadas para maio.

O vereador disse à agência Lusa que o objetivo da autarquia passa por dar «à infraestrutura outras valências», daí a Câmara estar em contactos com a Federação de Atletismo para «aproveitar e dinamizar aquelas pistas que têm condições internacionais».

«Não descurando a vertente desportiva, que é o forte e o que queremos potenciar, mas temos que também encontrar soluções que passem por eventos musicais, eventualmente», assinalou.

Quanto à redução de encargos, Carlos Lopes notou que a Câmara de Coimbra vai fazer «tudo o que for legal» para agilizar «e ir ao encontro das carências da Académica».

Já a possibilidade da entrada de um investidor privado no clube, poderia obrigar o município a rever a sua relação com aquele clube da cidade.

Na reunião da Câmara que decorreu esta segunda-feira, o vereador da oposição Carlos Cidade (PS) também defendeu que o acordo de utilização do estádio tem de ser alterado, pois tem uma base que «nada tem a ver com o que se vai agora passar» e a revisão poderá ajudar a Académica «a ultrapassar rapidamente as dificuldades».