António Barbosa, que conduziu a Académica de Coimbra à subida à II Liga, renovou contrato com a Briosa.

O técnico de 43 anos vai, assim, partir para a terceira época ao serviço da Académica, depois de passagens por Vilaverdense, Trofense, Famalicão, Varzim e Sanjoanense.

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