II Liga
Há 1h e 20min
OFICIAL: António Barbosa acompanha Académica na subida à II Liga
Técnico de 43 anos vai para a terceira época na Briosa
AC
Técnico de 43 anos vai para a terceira época na Briosa
AC
António Barbosa, que conduziu a Académica de Coimbra à subida à II Liga, renovou contrato com a Briosa.
O técnico de 43 anos vai, assim, partir para a terceira época ao serviço da Académica, depois de passagens por Vilaverdense, Trofense, Famalicão, Varzim e Sanjoanense.
António Barbosa continua ao leme da Briosa! ✍️— Académica - OAF (@academicaoaf) June 3, 2026
O treinador que nos guiou à subida de divisão renovou contrato e segue connosco para os próximos desafios. Juntos, com a mesma ambição e exigência de sempre.#Académica | #____ pic.twitter.com/lRbcV7V3Aj
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