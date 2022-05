Zé Castro, de 39 anos, disse adeus aos relvados este sábado.

O internacional português foi titular no empate da Académica diante do Farense (0-0) e saiu aos 83 minutos, sem que conseguisse esconder as lágrimas que lhe percorriam o rosto enquanto caminhava para o banco de suplentes, onde foi muito saudado.

O central, de resto, não conheceu outro clube em Portugal à exceção da Briosa. Formado em Coimbra, representou também o Atlético de Madrid, Deportivo e Rayo Vallecano.

A emoção de Zé Castro: