O Académico de Viseu oficializou a contratação de Sérgio Vieira para o comando técnico da equipa principal, sucedendo assim a Rui Ferreira.

Através das redes sociais e em comunicado, o conjunto da II Liga confirmou a chegada do treinador de 41 anos, que esta época já orientou a formação do Portimonense, por apenas três jogos. Sérgio Vieira assina um contrato válido até junho de 2025.

A estreia do técnico acontece a 12 de janeiro, com a receção do Académico de Viseu frente ao Vizela, atual 11.º classificado da II Liga e com apenas cinco pontos a menos do que o conjunto que ocupa o 5.º lugar.