O Académico Viseu recebeu e venceu o Desp. Chaves por 2-1 e entrou assim com o pé direito na edição de 2024/25 da II Liga.

No primeiro jogo oficial da formação flaviense após descer de divisão, as coisas não começaram da melhor forma e aos 20 minutos já perdiam por 1-0, devido ao golo de Yuri Araujo. Depois da bola bater no poste, sobrou para o avançado brasileiro, que só teve de encostar para o fundo da baliza.

Seis minutos depois, a formação caseira dobrou a vantagem por intermédio de Marquinhos.

Um lance construído do lado esquerdo terminou com um cruzamento para o interior da área e uma má abordagem do guarda-redes acabou por deixar o médio de 22 anos em boa posição para finalizar. Solto de marcação, surgiu ao segundo poste e só teve de encostar para o 2-0.

