Mbaye vai ser operado a uma lesão no joelho e enfrenta uma longa paragem, informou este sábado o Académico de Viseu.

Reforço da época, o guarda-redes senegalês que foi campeão em 2020 pelo FC Porto lesionou-se no joelho direito na partida da quinta jornada da II Liga, no empate (2-2) frente ao Farense, no seu primeiro jogo da época como titular.

Os exames complementares confirmaram a rotura nos ligamentos, que vai obrigar a uma intervenção cirúrgica que o afastará dos relvados nos próximos seis meses, o tempo mínimo habitual de recuperação para este tipo de lesões.

É a segunda vez na carreira que Mbaye sofre uma lesão desta gravidade, depois de uma semelhante, mas no joelho esquerdo, durante a última pré-época do FC Porto, que o deixou sem jogar em toda a temporada passada.

A gravidade da lesão vai obrigar a SAD do Académico de Viseu, 14.º classificado da II Liga com quatro pontos, a procurar mais uma opção para a baliza, com o técnico Zé Gomes a ter apenas disponíveis Ricardo Janota e o esloveno Domen Gril.