O Académico de Viseu sofreu uma pesada derrota, naquele que foi o primeiro jogo após a saída de Jorge Costa do comando técnico da equipa.

No Fontelo, os viseenses receberam e perderam com a Oliveirense por 4-1, um resultado que afeta e muito as esperanças da equipa na subida à I Liga.

A Oliveirense esteve mesmo a vencer por 4-0. Jaiminho, Serginho Andrade e Jonata Bastos fizeram os golos de um primeiro tempo marcado ainda por duas expulsões: a de Pedro Marques, suplente da Oliveirense, e a de Ícaro também ele suplente no Académico.

Na segunda parte, Jaiminho bisou e fez o 4-0 para os visitantes e depois Quizera foi expulso por acumulação e os viseenses ficaram reduzidos a dez unidades. Foi nessa condição que reduziram, por Massimo, que fixou assim o 4-1 final.

O Académico partiu para o jogo a dois pontos do terceiro lugar do Farense. Os algarvios podem assim fugir na classificação. Já a Oliveirense sobe, à condição, ao nono posto.