A SAD do Académico de Viseu veio esta terça-feira a público repudiar os incidentes que envolveram adeptos do clube no final da partida de domingo, frente ao Marítimo, relativo à oitava jornada da II Liga, e vai participar o caso às autoridades.

Os responsáveis pelo emblema beirão manifestaram «repúdio pelos comportamentos violentos e agressões gratuitas ocorridos no final do jogo de domingo, no Estádio Municipal do Fontelo, das quais foram vítimas adeptos, simpatizantes, sócios, treinadores e familiares de jogadores».

«A Académico SAD, enquanto promotora do espetáculo desportivo, participará durante o dia de amanhã [16 de outubro] as agressões e injúrias verificadas às instâncias adequadas, para os efeitos legalmente previstos, nomeadamente os de dimensão contraordenacional», pode ler-se no comunicado divulgado.

No documento acrescentam ainda que os factos ocorridos vão ser analisados pela direção do clube, para uma «eventual instauração de processo disciplinar».

«A violência não tem lugar no futebol. A violência não tem lugar no Académico», conclui o comunicado.

Fonte da PSP de Viseu disse, entretanto, à agência Lusa que os agentes em serviço ao jogo identificaram alguns adeptos ainda dentro do estádio, no decorrer da partida, uma ação que levou a que os elementos afetos à claque do Académico de Viseu tivessem abandonado o Estádio do Fontelo ainda antes do final da partida.

O Académico de Viseu perdeu o jogo por 2-0, frente ao Marítimo, e desceu para a sétima posição da II Liga.