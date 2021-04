Carraça e Malang Sarr, jogadores da equipa principal do FC Porto, voltam este domingo a ser titulares pela equipa B dos Dragões.

Os dois jogadores têm sido chamado à equipa de Folha nos últimos encontros, numa altura em que os dragões lutam pela permanência.

O FC Porto B, que ocupa o último lugar da classificação da II Liga com 26 pontos, defronta o Académico de Viseu, 14.º, com 29, num jogo com apito inicial marcado para as 11h15.

EQUIPA INICIAL DO FC PORTO B: Ricardo Silva, Carraça, Sarr, Namaso, João Marcelo, Mor N’diaye, Rodrigo Pinheiro, Rodrigo Conceição, Boateng, Rodrigo Valente, Bernardo Folha.