Domen Gril partilhou uma mensagem de despedida aos adeptos do Académico de Viseu, colocando assim um ponto final na ligação de cinco temporadas com o clube que recentemente confirmou a subida de divisão.

Através das redes sociais, o guardião eslovaco refere que «cada história tem o seu fim» e acrescenta que é a altura para dar «o próximo passo» na carreira.

«Chegou o tempo para fazer o proximo passo e como tal, tambem o tempo para me despedir do clube, desta linda cidade e da gente que a fazem ainda mais maravilhosa. As palavras tenho muitas, mas acho que as fotografias conseguem expressar de melhor maneira tudo que eu vivi na cidade de Viriato», pode ler-se.

Ao todo, Domen Gril somou 137 jogos pela equipa principal do Académico de Viseu, sendo que 27 destes foram realizados na primeira época, quando esteve cedido por empréstimo do Hoffenheim.

Veja aqui a publicação de Domen Gril: