II Liga
Há 37 min
FOTOS: Académico sofreu reviravolta mas deixou balneário «num brinco»
Atitude da equipa visitante digna de nota
DS
DS
Punição pela derrota ou cortesia de visitante? A verdade é que o plantel do Académico de Viseu deu um bom exemplo após a derrota em casa do Paços de Ferreira, nesta sexta-feira por 2-1, na II Liga.
O jogo foi de loucos - os pacenses conseguiram fazer a reviravolta já para lá dos 90+10 minutos com golos de Diego Rodrigues e João Victor, anulando um tento do suspeito do costume André Clóvis.
Mesmo após a natural frustração da derrota, o plantel orientado por Sérgio Fonseca arranjou forças para limpar de 'fio a pavio' o balneário visitante, deixando-o 'num brinco', como mostram as fotografias a que o Maisfutebol teve acesso.
Ora veja:
