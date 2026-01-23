Punição pela derrota ou cortesia de visitante? A verdade é que o plantel do Académico de Viseu deu um bom exemplo após a derrota em casa do Paços de Ferreira, nesta sexta-feira por 2-1, na II Liga.

O jogo foi de loucos - os pacenses conseguiram fazer a reviravolta já para lá dos 90+10 minutos com golos de Diego Rodrigues e João Victor, anulando um tento do suspeito do costume André Clóvis.

Mesmo após a natural frustração da derrota, o plantel orientado por Sérgio Fonseca arranjou forças para limpar de 'fio a pavio' o balneário visitante, deixando-o 'num brinco', como mostram as fotografias a que o Maisfutebol teve acesso. 

Ora veja:

RELACIONADOS
II Liga: Paços aplica reviravolta sobre Académico para lá dos 90+10
OFICIAL: Estrela anuncia primo de Desiré Doué, vindo do PSG
OFICIAL: Ousmane Diomande renova pelo Sporting até 2030