É mais um exemplo de solidariedade entre clubes no futebol português.

O Académico de Viseu viajou para o Estoril, onde esta terça-feira teve jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga, num autocarro cedido pela Académica de Coimbra.

A viatura da equipa da Beira Alta avariou por volta das 10h30 da manhã no IP3, na zona da Aguieira, ainda perto de Viseu. Ao Maisfutebol, fonte dos viseenses explicou que a oficina que colabora com o clube encontrava-se fechada e também não havia na zona empresas com autocarros disponíveis, situação que levou os responsáveis do clube a pedirem auxílio à Académica.

Os responsáveis dos «estudantes» disponibilizaram logo o seu autocarro para que a comitiva do Académico de Viseu seguisse de viagem até ao António Coimbra da Mota, o que aconteceu cerca de duas horas depois da avaria.

Refira-se que Académica de Coimbra e Estoril ocupam o primeiro e segundo lugares, respetivamente, da II Liga e encontram-se separados por um ponto. Apesar do esforço para obter um bom resultado e, por conseguinte, retribuir a ajuda dada pelo conjunto conimbricense, o Académico de Viseu acabou por perder por 3-0.