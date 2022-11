O Académico de Viseu venceu este domingo o Trofense, por 3-1, no Estádio do Fontelo, na 13.ª jornada da II Liga.

Os viriatos até ficaram em desvantagem aos 32 minutos, após o golo de Issoufi Maiga, mas viriam a conseguir operar a reviravolta, que teve início aos 45+1m, com o autogolo de Mutsinzi.

Na segunda parte, Okitokandjo viu o segundo cartão amarelo (61m) e deixou a equipa da Trofa reduzida a 10 jogadores. Foi então que André Clóvis mostrou que continua de «pé quente» e apontou um bis (70m e 75m), chegando aos 13 golos na temporada, 12 para o campeonato.

Depois do arranque em falso (derrota por 2-1 com o Estrela da Amadora) quando Jorge Costa assumiu o comando do Académico, no início de setembro, a equipa de Viseu já completou uma série de 10 jogos sem perder e ganhou mesmo oito desses encontros.

O Ac. Viseu sobe, à condição, ao sexto lugar da II Liga, com 20 pontos, mais 12 do que o Trofense, que é 16.º.