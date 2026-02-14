II Liga: Ac. Viseu vence Oliveirense e segue na luta pela subida
Reviravolta no Fontelo acaba em goleada por 4-1
O Académico de Viseu venceu por 4-1 na receção a Oliveirense. Depois da derrota frente ao FC Porto B por 3-1, a formação de Viseu voltou a somar três pontos na luta pelo título da II Liga.
Aos 24 minutos, André Clóvis teve a oportunidade de colocar a equipa da casa a vencer relativamente cedo na partida, mas não foi capaz de converter uma grande penalidade aos 24 minutos. Quem aproveitou o desperdício do melhor marcador do campeonato foi a equipa visitante. Pedro Martelo marcou o golo da Oliveirense aos 31 minutos.
Perto do intervalo, Anthony Correia repôs a igualdade na partida aos 45+6 minutos.
No segundo tempo, os beirões consumaram a reviravolta. Anthony Correia bisou na partida (66m) e fez os 2-1. André Clóvis, que já havia falhado um penálti, foi a tempo de corrigir o erro inicial e adiantou a vantagem aos 86m e 90+3m com um bis e fechou o resultado em 4-1. O avançado brasileiro já leva 21 golos na temporada.
De volta aos triunfos, o Académico de Viseu está em zona de subida, na segunda posição da tabela classificativa, com 38 pontos. Já a Oliveirense ocupa o 14.º lugar com 25 pontos.