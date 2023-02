O Ac. Viseu venceu na manhã deste sábado em casa do Torreense por 2-1, depois de ter entrado a perder na partida. O triunfo permite à equipa de Jorge Costa igualar o Farense no terceiro lugar da II Liga, que vale o acesso ao play-off de subida.

A equipa de Torres Vedras abriu o marcador aos 35 minutos graças a um golo de João Afonso, mas os viseenses empataram ainda na primeira parte graças a um autogolo de Keffel a fechar a primeira parte.

Aos 72m chegou o golo da vitória, apontado pelo inevitável André Clovis, num lance em que a equipa da casa ficou a queixar-se de falta na pequena área sobre o guarda-redes.

Com um jogo a mais do que os concorrentes diretos pela subida, o Ac. Viseu chega aos 38 pontos, enquanto o Torreense tem 27 e está no 12.º lugar.