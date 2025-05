Depois de três rondas sem vencer, o Académico de Viseu regressou às vitórias este sábado, na receção ao Portimonense (2-1), em jogo da 32.ª jornada da II Liga.

A equipa de Sérgio Vieira abriu o marcador no Fontelo aos 13 minutos, por Simão Silva, que se estreou a marcar pela equipa principal do Académico. Tamble (19m), de penálti, empatou a partida, mas um golaço de trivela de Paulinho, em cima da hora de jogo, garantiu os três pontos à formação beirã.

O Académico de Viseu subiu, à condição, ao nono lugar, com 44 pontos, enquanto o Portimonense ainda se mantém na luta pela permanência. Os algarvios estão no 14.º lugar, com 34 pontos, mais quatro do que o Paços de Ferreira, em posição de play-off.