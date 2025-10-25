O Académico de Viseu derrotou este domingo o Desp. Chaves por 1-0, num jogo da oitava jornada da II Liga, graças a um golo de André Clóvis já nos descontos, aos 90+2 minutos, num duelo marcado pela chuva forte.

Aos sete minutos, Messeguem obrigou Vozinha a uma defesa apertada e, na recarga, Luís Silva cabeceou para as mãos do guarda-redes flaviense. Do outro lado, os visitantes responderam aos 20 minutos, com Wellington a rematar forte e Domen Gril a negar o golo com uma defesa de grande nível.

Na segunda parte, Kharaman obrigou novamente o guarda-redes caboverdiano a intervir aos 65 minutos e, pouco depois, o guardião voltou a brilhar ao travar um remate de André Clóvis.

Já aos 90+2m, o brasileiro apareceu em boa posição na área e finalizou de primeira um cruzamento de Gohi, para garantir os três pontos.

Com esta vitória, o Académico de Viseu sobe ao 11.º lugar, com nove pontos conquistados, enquanto o Desp. Chaves cai para o quinto posto, com 13.