O Académico de Viseu recebeu e venceu, esta sexta-feira, o Leixões por 2-0, na partida inaugural da 12.ª jornada da II Liga.



No Fontelo, os viseenses tiveram uma infelicidade aos 14 minutos com a lesão de Yuri Araújo, mas sorriram volvidos sete minutos quando Clóvis abriu o marcador.



Os Bebés do Mar tiveram uma boa reação ao golo sofrido, mas não conseguiram bater Gril. E acabaram a sofrer o 2-0 já em cima do apito final numa saída rápida do Académico concluída (com felicidade) por Marinelli.



As duas equipas entraram para esta jornada em igualdade pontual na tabela classificativa, mas o Académico de Viseu fugiu e leva 21 pontos, mais três que o Leixões, e a dois de Benfica B e Tondela, equipas que partilham o segundo posto.



Classificação da II Liga