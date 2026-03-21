O Académico de Viseu venceu o Lusitânia de Lourosa, por 3-0, este sábado, em jogo da 27.ª jornada da II Liga. A equipa viseense mantém-se no segundo lugar e continua na perseguição ao líder Marítimo

Num jogo disputado em Oliveira de Azeméis, Kahraman abriu o marcador, aos 33 minutos. Na segunda parte, Zamora (61m) aumentou a vantagem, dez minutos antes de Kahraman bisar.

O Académico de Viseu continua, então, na segunda posição, com 50 pontos, a três do líder Marítimo, que recebe a Oliveirense ainda neste sábado. Já o Lourosa, ocupa o oitavo lugar, com 37.

