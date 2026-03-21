II Liga
Há 2h e 22min
II Liga: Académico de Viseu vence por 3-0 e pressiona Marítimo
Viseenses batem Lourosa e mantêm-se no segundo lugar
AC
O Académico de Viseu venceu o Lusitânia de Lourosa, por 3-0, este sábado, em jogo da 27.ª jornada da II Liga. A equipa viseense mantém-se no segundo lugar e continua na perseguição ao líder Marítimo
Num jogo disputado em Oliveira de Azeméis, Kahraman abriu o marcador, aos 33 minutos. Na segunda parte, Zamora (61m) aumentou a vantagem, dez minutos antes de Kahraman bisar.
Kahraman com muita classe 🤤#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #lusitanialourosa #academicoviseu #bwinlp pic.twitter.com/9w0ORPhWCE— sport tv (@sporttvportugal) March 21, 2026
O Académico de Viseu continua, então, na segunda posição, com 50 pontos, a três do líder Marítimo, que recebe a Oliveirense ainda neste sábado. Já o Lourosa, ocupa o oitavo lugar, com 37.
