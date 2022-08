O Académico de Viseu e o Tondela empataram a dois no duelo da Beira Alta a contar para a 4.ª jornada da II Liga.

A equipa de Tondela foi para o intervalo a vencer por 2-0, com bis do ex-Benfica Daniel dos Anjos, mas os viseenses, a jogar em casa, no Fontelo, responderam já nos minutos finais da partida.

André Clóvis reduziu aos 82m e Gautier Ott fez o 2-2 já em tempo de compensação com um remate colocadíssimo.

Com este resultado, o Ac. Viseu chega aos 3 pontos na II Liga e o Tondela passa a somar 6.