O Académico Viseu empatou sem golos na receção ao Vizela (0-0), a contar para a 32.ª jornada da II Liga. Com este resultado, a formação de Viseu complicou as contas da subida.

A jogar em casa, o Académico poderia dar um passo importante na luta pela subida. Com este escorregarão, a equipa de Sérgio Fonseca ocupa a segunda posição com 55 pontos – a cinco do Torreense, terceiro, que ainda não jogou na presente jornada.

O Vizela, por sua vez, ambiciona também chegar a lugares de subida – está em quinto com 48 pontos.

No outro jogo da tarde, a Oliveirense e o Lusitânia Lourosa empataram também sem golos (0-0). A formação de Oliveira de Azeméis mantém-se na 18.ª e última posição com 31 pontos. O Lourosa é oitavo com 43 pontos.

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