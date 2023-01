O Académico Viseu venceu o FC Porto B por 2-1, em jogo da 15.ª jornada da II Liga, numa partida emocionante com um penálti desperdiçado para cada lado em alturas cruciais do jogo. A equipa da casa acabou por reclamar a vitória com um autogolo de Roko Runje a dois minutos do final e os visitantes acabaram o jogo reduzidos a nove.

Um triunfo determinante para as aspirações da equipa do Fontelo que, desta forma se destaca no terceiro lugar que dá acesso ao play-off de promoção.

Depois de uma primeira parte sem golos, num relvado muito complicado, o jogo animou definitivamente na segunda parte, com o Académico a adiantar-se no marcador, logo a abrir, aos 49 minutos, com um golo de Quizera.

O FC Porto B reagiu bem e acabou por chegar ao empate aos 78 minutos, com um golo de Messias Ferreira, três minutos depois de desperdiçar uma grande penalidade.

Acabou por acontecer exatamente o mesmo ao Académico nos instantes finais do jogo. A equipa de Viseu também desperdiçou um pontapé desde a marca dos onze metros, aos 84 minutos, na sequência de uma falta de Runje, mas acabou por ser feliz, quatro minutos depois, com um autogolo do guarda-redes do FC Porto B que lhe permitiu recuperar a vantagem.

O jogo acabou com enorme tensão e com o FC Porto B reduzido a nove. Rodrigo Pinheiro viu um segundo cartão amarelo aos 89 minutos, enquanto Abraham Marcus viu um vermelho direto na sequência de uma agressão a Rafael Bandeira.

Com este triunfo, o terceiro consecutivo, a equipa comandada por Jorge Costa destaca-se no terceiro lugar, a apenas dois pontos do Farense e com mais três do que o Estrela.

Confira a classificação da II Liga