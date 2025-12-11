André Clóvis, avançado do Académico de Viseu, foi eleito, pelo segundo mês consecutivo, melhor jogador da II Liga, neste caso, relativo a mês de novembro, em que o brasileiro marcou quatro golos.

O jogador de 28 anos, que também já tinha sido eleito melhor avançado do mês, recolheu 45,1 por cento dos votos dos treinadores da II Liga, destacando-se à frente Carlos Daniel (Marítimo), que teve 16,99 por cento, e de Rafael Nel (Sporting), com 7,19 por cento dos votos dos treinadores.

Só no mês de novembro, André Clóvis foi totalista nos três jogos realizados pelo Académico na II Liga, marcando quatro golos nos jogos frente ao Lourosa, Felgueiras e Penafiel.