André Clóvis, brasileiro de 27 anos, foi distinguido como o melhor jogador de setembro e outubro da II Liga. O avançado do Académico de Viseu reuniu 30,95 por cento dos votos dos treinadores, superando Juan Muñoz (U. Leiria, 17,46 por cento) e Lumungo (P. Ferreira, 7,14 por cento).

O ponta de lança continua a ser peça chave no Académico, até porque, entre setembro e outubro, assistiu na derrota contra o Portimonense (3-2), marcou no empate com o Marítimo (2-2) e nas vitórias sobre Desp. Chaves (1-0), Leixões (5-1, póquer), Lourosa (3-2) e Felgueiras (3-1, bis). Pelo meio, mas para a Taça de Portugal, bisou no triunfo sobre o Gil Vicente (2-1).

Ora, ao cabo de 11 jornadas na II Liga, André Clóvis leva 11 golos e duas assistências, sendo o melhor marcador dos campeonatos nacionais.

O Académico de Viseu é sexto classificado, com 18 pontos, a dois dos lugares de promoção direta, ocupados por Torreense e Marítimo. No topo da II Liga continua o Sporting B, com 22 pontos. No calendário dos “Viriatos” segue-se a visita ao AVS, a 22 de novembro, a contar para a Taça de Portugal.