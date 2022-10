O Académico de Viseu venceu a B SAD por 2-1, este domingo, no Estádio do Fontelo, em jogo da 11.ª jornada da II Liga.

O primeiro golo surgiu aos 21 minutos, para os viriatos. Um mau atraso de Henrique deixou Clóvis na cara do golo e o avançado brasileiro bateu Gonçalo Tabuaço com um remate colocado. Emprestado pelo Estoril, o atacante de 24 anos chegou aos nove golos na prova e é líder isolado na tabela de marcadores.

A resposta dos azuis veio na segunda parte. Patrick tinha acabado de entrar, viu o movimento de Jefferson Nascimento e colocou a bola no colega, que não perdoou no um para um com o guardião Domen Gril (73m).

Aos 87 minutos, Kikas apareceu em excelente posição para marcar, mas foi assinalado fora de jogo ainda antes do remate do avançado para o fundo das redes.

No lance imediatamente a seguir, o Académico garantiu a vitória. Ricardo Ramírez tirou o cruzamento para a área, Clóvis falhou o desvio ao primeiro poste, mas Yuri Araújo apareceu ao segundo para fazer o 2-1.

A equipa de Viseu é agora sexta classificada com 16 pontos e continua numa excelente série. Desde que Jorge Costa assumiu o comando técnico dos viseenses, perdeu apenas o primeiro jogo (com o Estrela da Amadora) e depois venceu cinco jogos e empatou apenas um. Além disso, pelo meio, triunfou na Taça de Portugal.

Já a B SAD, tem oito pontos e ocupa a 16.ª posição da II Liga, a primeira abaixo da «linha de água».